Льготная кредитная карта от Yelo Bank до 10 000 манатов (R)

Срочно понадобились деньги? С кредитной картой Yelo вы можете смело не откладывать свои непредвиденные расходы. Используйте кредитную карту Yelo с лимитом до 10 000 манатов, включая льготный период до 45 дней без начисления процентов.



При наличии кредитной карты, вам не придется оформлять новый кредит наличными для каждой новой потребности. Сумма, которую вы заплатили, восстанавливается на вашем кредитном лимите, и вы можете снова использовать ваши денежные средства. Карту можно использовать для покупок, онлайн-платежей и обналичивания денег.



Карта Yelo - это многофункциональная карта, сочетающая в себе несколько преимуществ. Если вы пополните карту личными денежными средствами без использования лимита, вы также получите 7% годового дохода. Независимо от того, используете ли вы личные или кредитные средства, вы будете зарабатывать, когда тратите с картой Yelo - кэшбэк 1% на каждый внутренний платеж с помощью POS-терминала, кэшбэк 5% в выбранных категориях и кэшбэк до 30% в партнерской сети.



Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами карты Yelo, мобильное приложение Yelo также к вашим услугам. Вы можете отслеживать, собирать и переводить заработанные кэшбэки на свой счет посредством приложения Yelo. Здесь вы можете без комиссии пополнить счет с карты другого банка, чтобы увеличить баланс карты и быстро выполнить другие банковские операции.



Вы можете получить эту уникальную карту всего за 3 простых шага:

Заполните форму онлайн-заказа - https://bit.ly/ylkwn;

Возьмите карту в ближайшем филиале;

Наслаждайтесь использованием карты!

Интересуют вопросы по банковским услугам, в том числе о кредитной карте (https://www.yelo.az/az/individuals/online-services/loan_request/)? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram , Whatsapp.



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