https://news.day.az/economy/1484829.html Азербайджанская инвесткомпания вложила в ООО более 750 тыс. манатов - Микаил Джаббаров
Азербайджанская инвесткомпания вложила в ООО более 750 тыс. манатов - Микаил Джаббаров
Азербайджанская инвестиционная компания вложила в ООО Diamed Development Group 766 тысяч манатов.
Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
В публикации министра говорится, что данные средства инвестированы в целях снижения зависимости Азербайджана от импорта и развития местного производства.
"В ООО Diamed Development Group производственной мощностью порядка 20 миллионов единиц инфузионных и диализных препаратов планируется создать порядка 100 новых рабочих мест", - написал Джаббаров.
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