Азербайджанская инвесткомпания вложила в ООО более 750 тыс. манатов

Азербайджанская инвестиционная компания вложила в ООО Diamed Development Group 766 тысяч манатов.

Об этом, как передает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

В публикации министра говорится, что данные средства инвестированы в целях снижения зависимости Азербайджана от импорта и развития местного производства.

"В ООО Diamed Development Group производственной мощностью порядка 20 миллионов единиц инфузионных и диализных препаратов планируется создать порядка 100 новых рабочих мест", - написал Джаббаров.