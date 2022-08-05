Казахстан проведет оптоволоконный интернет по дну Каспия до Азербайджана

Казахстан планирует строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия до Азербайджана в направлении Азия - Европа. Об этом во время международного форума "Навстречу цифровому Казахстану" заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек, передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ.

"Мы намерены дальше двигаться по нескольким направлениям - это строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия до Азербайджана в направлении Азия - Европа. Также планируется внедрение 5G, строительство национальной гипермагистрали Запад - Восток", - озвучил планы вице-министр.

По его словам, Казахстан может стать data hub практически для всей Евразии и планирует развивать data-центры в стране.

Также вице-министр заявил, что в стране в этом году планируют провести аукцион по радиочастотам на 5G в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и всех областных центрах.

"С операторами работу соответствующую проводим по подготовке к аукциону, по выработке его характеристики, включая обязательства. В ближайшее время договоримся обо всем и процедуру запустим", - отметил он.

Вице-министр заверил, что в ближайшие два года казахстанцы "почувствуют" 5G.