В Азербайджане изменятся тарифы на газ?

В настоящее время в Азербайджане не актуально изменение тарифов на газ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами в рамках акции "Ачыг гапы" сказал директор по продажам ПО "Азеригаз" Рашад Джавадов.

По его словам, вопрос изменения тарифов на газ рассматривается в Тарифном совете Азербайджанской Республики и на данный момент изменение цен не актуально.

Напомним, по состоянию на 1 августа, общее количество абонентов ПО "Азеригаз" составило 2 473 107 (население - 2 434 771 абонентов, не население - 38 336 абонентов).