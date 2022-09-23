Микаил Джаббаров назвал объём кредитов, выданных по механизму субсидирования процентов

В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям были выданы кредиты на сумму 65,9 миллиона манатов.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"По состоянию на первое сентября 2022 года в рамках механизма субсидирования процентов по действующим кредитам были приняты решения о предоставлении субсидий по процентам в размере 69,4 миллиона манатов по 5 023 заявкам с остатком кредита в 850,3 миллиона манатов. В связи с субсидированием процентов по существующим займам предпринимателям было выдано 65,9 миллиона манатов по 5 005 кредитам", - говорится в публикации.