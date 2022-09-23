В январе - августе 2022 года добавленная стоимость в строительном секторе Азербайджана выросла на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

В публикации отмечается, что за 8 месяцев текущего года добавленная стоимость в секторе переработки выросла на 4,2 процента, а в ненефтяной переработке - на 12,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.