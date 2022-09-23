https://news.day.az/economy/1497806.html Добавленная стоимость в строительном секторе Азербайджана выросла - Микаил Джаббаров
Добавленная стоимость в строительном секторе Азербайджана выросла - Микаил Джаббаров
В январе - августе 2022 года добавленная стоимость в строительном секторе Азербайджана выросла на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.
В публикации отмечается, что за 8 месяцев текущего года добавленная стоимость в секторе переработки выросла на 4,2 процента, а в ненефтяной переработке - на 12,7 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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