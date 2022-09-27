https://news.day.az/economy/1498765.html Микаил Джаббаров обсудил с послом Германии перспективы развития сотрудничества - ФОТО
Микаил Джаббаров обсудил с послом Германии перспективы развития сотрудничества - ФОТО
Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман обсудил с министром экономики Микаилом Джаббаровым развитие сотрудничества между странами.
Как передает Day.Az, об этом посол написал на странице в Twitter.
"Германия и Азербайджан являются крепкими экономическими партнерами", - отметил он.
Дипломат поблагодарил министра М.Джаббарова за плодотворную встречу.
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