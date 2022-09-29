За последние два года выданы 60 стартап-сертификатов

За последние два года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана выдало порядка 60 стартап-сертификатов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в ходе мероприятия на тему "Fintech в Азербайджане - сегодня и завтра" заместитель председателя правления Агентства по развитию МСБ Самир Хумбатов.

По его словам, в будущем планируется проработать вопросы финансирования стартап-проектов, которым выданы эти сертификаты.

"Есть некоторые стартаперы, которые получили сертификат и, к сожалению, не ведут той активной деятельности, которой мы от них ожидали. Поэтому необходимо создание инструментов финансирования и кредитования", - сказал Хумбатов.