Госполитика в сфере развития предпринимательства в Азербайджане определяется новым законом

Цели, принципы и основные направления государственной политики в области развития микро -, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане определяются новым законом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно проекту нового закона "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства", вынесенному на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, основными целями государственной политики в этой области являются создание благоприятных условий, повышение конкурентоспособности, стимулирование инвестиционной и инновационной активности, обеспечение устойчивого развития микро -, малого и среднего предпринимательства, содействие микро -, малым и средним предприятиям в доступе к внутренним и внешним рынкам товаров выполняемых ими работ, оказываемых ими услуг, результатов их интеллектуальной деятельности, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости через поддержку предпринимательских инициатив граждан, а также увеличение доли микро -, малых и средних предприятий в объеме валового внутреннего продукта и ненефтяном экспорте.

Принципами государственной политики по развитию микро-, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане являются: оценка возможного влияния проектов нормативных правовых актов по регулированию предпринимательской деятельности на предпринимательскую деятельность субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства; повышение эффективности услуг и государственной поддержки субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства; доступность инфраструктуры для всех субъектов микро, малого и среднего предпринимательства; создание равных возможностей для субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства для участия в программах развития и получения государственной поддержки по государственным, региональным, местным программам развития, а также по приоритетным направлениям экономики; открытость и прозрачность процедур оказания государственной поддержки; формирование механизмов государственной поддержки в соответствии с законодательством о недобросовестной конкуренции.