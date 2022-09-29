Названа средняя процентная ставка по ипотеке в Азербайджане
В Азербайджане действуют наиболее выгодные на территории СНГ условия ипотечного кредитования для граждан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор департамента ипотечных кредитов Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Расим Абдуллаев на тренинге для СМИ.
По его словам, средняя стоимость жилья, приобретенного за счет ипотечного кредитования, составляет 102 тысячи манатов, средняя сумма кредита - 70 тысяч манатов, а среднегодовая процентная ставка - 6,2 процента.
Согласно информации фонда, в России средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составляет 6,67 процента, в Казахстане - 8,41 процента,
Абдуллаев добавил, что требование к размеру первоначального взноса по ипотеке в Азербайджане составляет 10 процентов.
Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".
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