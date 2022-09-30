ВТБ (Азербайджан) проведет специальную акцию для клиентов, которые оформят кредит наличными с 30 сентября по 27 декабря. Победители получат ценные призы.

Итоги акции будут подведены 28 октября, 28 ноября и 28 декабря. Для участия в ней необходимо будет оформить кредит наличными и заполнить специальный билет со своими данными в отделении банка. На весь период ее проведения кредит заемщика должен быть активным. Клиенты, которые выиграли подарок в один из дней, завершают свое участие в акции. Оно также ограничено одним кредитом.

Кредит наличными в ВТБ (Азербайджан) доступен в размере от 300 до 40 тыс. манатов сроком от полугода до 5 лет без комиссий и поручителей с процентной ставкой от 13,99% годовых. В рамках программы рефинансирования можно объединить несколько более дорогих кредитов других банков, а также получить дополнительные средства на любые цели.

"Традиционно в четвертом квартале отмечается высокий спрос на финансовые продукты со стороны населения, в том числе потребительские кредиты. Стратегически мы всегда стремимся сохранить их доступность и ценовые параметры для всех заемщиков. Оформляя новый кредит до конца года, клиенты получат не только необходимые им средства, но и возможность выиграть ценные призы", - сказал член правления, директор департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.

Потребительские кредиты являются одним из самых востребованных продуктов у населения. За январь-август 2022 года ВТБ (Азербайджан) выдал 6,9 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 34,3 млн манатов, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Портфель банка в данном сегменте составил на конец августа 2022 года 66,6 млн манатов, увеличившись с начала года на 24,5%.

Оформить потребительский кредит можно дистанционно на сайте банка, в отделениях или через контакт-центр, позвонив по номеру 986. Новым заемщикам для перечисления кредитных средств доступен выпуск банковской карты. Доставка карты осуществляется на любой удобный для клиента адрес в пределах города Баку и Абшеронского полуострова.