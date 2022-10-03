bp активно работает над мерами усиления кибербезопасности в нефтяной индустрии

bp активно работает над мерами по усилению кибербезопасности в нефтяной индустрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли в ходе саммита на тему "Глобальная гибридная война и кибербезопасность".

"Сегодня нефтяная индустрия нуждается не только в традиционных мерах безопасности, но и в кибербезопасности. Мы также представляем частный сектор, который в последнее время все чаще подвергается кибератакам", - сказал он.

По словам Асланбейли, сотрудники компании проходят соответствующую подготовку в сфере кибербезопасности.

"Один из наших проектов также имеет образовательный характер. Мы работаем с университетами над проектами в сфере кибербезопасности, созданием лабораторий в этой сфере", - добавил он.