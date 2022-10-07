Азербайджанская нефть подскочила в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого октября повысилась на 0,98 доллара относительно предыдущего показателя и составила 99,35 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,99 доллара - до 97,64 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,01 доллара, составив 69,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого октября выросла на 0,82 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 96,06 доллара за баррель.