CША обвинили ОПЕК+

Вашингтон считает решение государств - участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, скорее, "политическим заявлением", чем шагом, который окажет значительное влияние на рынок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил в воскресенье в эфире телеканала CBS старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

"Очевидно, никто не может сказать, что это было обоснованно по каким-либо экономическим причинам", - утверждал он, говоря о решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября. По версии Хокстина, реальное сокращение добычи в итоге будет меньшим, чем объявлено. "Поэтому влияние на рынок не будет таким значительным. Так что это, скорее, громкое политическое заявление, с которым выступила ОПЕК", - полагает Хокстин.

По его словам, президент США Джо Байден "был разочарован тем, что сделала ОПЕК". "Но он привержен тому, чтобы принимать меры в США, которые повлияют на американскую экономику, снизят цены, как это и произошло", - добавил Хокстин.

Говоря о попытках США и их союзников ввести ограничения на стоимость поставляемой из России нефти, старший советник Госдепартамента отметил: "Мы также работаем с Европой и другими партнерами по "Группе семи" <...>, с азиатскими странами, чтобы понять, можем ли мы обеспечить дальнейшее поступление российских баррелей [нефти] на рынок, но гарантировать, что ее стоимость и выручка России продолжат снижаться".

Государства - участники соглашения ОПЕК+ договорились 5 октября о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки, а также продлили сделку до конца 2023 года. Вашингтон подверг принятое ОПЕК+ решение резкой критике.