Азербайджан может стать одним из крупнейших экспортеров "зеленой" энергии в Европу

Азербайджан начал масштабную работу по реализации проектов в области возобновляемых источников энергии по всей стране, уделяя особое внимание Карабаху и Восточному Зангезуру. После освобождения земель страны от армянской оккупации правительством было объявлено о цели достичь 30-процентной доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны к 2030 году. В то же время неоднократно выражалось намерение об экспорте "зеленой" электроэнергии в Европу и представлено несколько планов на этот счет. Это также является одним из столпов меморандума о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между Азербайджаном и ЕС, который был подписан в июне этого года.

Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" в Университете АDА в Баку 25 ноября, в Азербайджане уже разрабатываются два проекта в области возобновляемых источников энергии. В результате будет получено 470 мегаватт ветровой и солнечной энергии, которые будут доступны примерно к концу следующего года. Кроме того, в освобожденном Джебраильском районе реализуется проект строительства солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт. По словам главы государства, все это позволит Азербайджану сэкономить дополнительный газ.

"Иными словами, мы сможем полностью выполнить Меморандум о взаимопонимании, подписанный нами в июле с Европейской комиссией. Но для этого мы должны завершить договоренности с турецкими друзьями. Надеюсь, что это произойдет в скором времени", - сказал Президент Азербайджана.

Как передает Day.Az об этом сказал Trend Халид Таймур Акрам, исполнительный директор Пакистанского центра глобальных и стратегических исследований, нет никаких сомнений в том, что Азербайджан может стать одним из крупнейших экспортеров "зеленой" электроэнергии в Европу в среднесрочной перспективе.

"Страна обладает полным потенциалом для того, чтобы стать энергетическим гигантом, и в этом отношении важна роль новых транзитных маршрутов и коридоров. Азербайджан стремится создать новые сухопутные маршруты для экспорта электроэнергии в Европу, что весьма своевременно", - сказал эксперт.

В этом аспекте запуск новых коридоров позволит Азербайджану беспрепятственно экспортировать возобновляемые источники энергии в страны ЕС и другие части мира, что, в свою очередь, увеличит глобальный торговый охват страны и рыночную стоимость, учитывая большой объем экспорта, отметил он.

Обладая богатыми ресурсами нефти и газа, Азербайджан также стремится развивать сектор возобновляемых источников энергии. Освободив свои исторические земли от армянской оккупации в 2020 году, Азербайджан объявил, что они будут восстанавливаться в качестве зон нулевого выброса. В то же время, наряду с высоким потенциалом в сферах солнечной энергии, энергии ветра и гидроэнергетике, также имеется большой потенциал в морской ветроэнергетике и оцениваются возможности производства водорода. Все это вызывает интерес у международных партнеров. Таким образом, расширяя использование альтернативной энергии, Азербайджан стремится обеспечить долгосрочные поставки своим партнерам.