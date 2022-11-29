Важная новость в связи с куплей-продажей недвижимости в Азербайджане

Изменен порядок нотариального утверждения договоров по принятию решения в связи с объектами государственного реестра недвижимости.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики.

Согласно изменению, соответствующие права будут регистрироваться в государственном реестре недвижимого имущества на основании электронной копии нотариально удостоверенного договора о принятии решения по поводу недвижимого имущества, передаваемой в режиме реального времени через информационную систему электронного правительства. Такой договор будет рассматриваться как заявление о регистрации права собственности и иных вытекающих из него имущественных прав в государственном реестре недвижимого имущества.

Еще одно изменение связано с задатком. Согласно законопроекту, если договоренность о задатке связана с заключением договора о принятии решения по поводу недвижимого имущества, то она должна быть нотариально заверена, в отношении получателя задатка применяются правила, предусмотренные статьей 225.6 Гражданского кодекса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.