Лачинский район имеет большое стратегическое и экономическое значение.

Как передает Day.Az об этом в четверг сказал Trend эксперт-экономист Халид Керимли.

"До оккупации района население здесь занималось в основном сельским хозяйством, животноводством. В районе есть месторождения сырья для строительных материалов, горные реки, являющиеся источником энергии, источники минеральной воды и места туристического значения", - сказал Керимли.

Эксперт отметил, что в настоящее время правительство занимается очисткой освобожденных от оккупации земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов, созданием инфраструктуры. "Принимаются меры по возвращению этих районов в экономический оборот, осуществлению эффективного и устойчивого расселения. За тридцать лет оккупант разрушил эти территории, их инфраструктуру. В настоящее время разрушенная инфраструктура, экономика восстанавливаются. Строительство аэропорта в Лачине станет большим импульсом к развитию региона", - сказал Керимли.

Отметим, что сегодня исполняется два года со дня освобождения Лачинского района Азербайджана от армянской оккупации.

Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачинский район был возвращен Азербайджану 1 декабря.