Страны-члены Страхового объединения тюркского мира обсудят "дорожную карту".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), об этом говорилось в четверг на встрече с председателем Страхового союза Турции Атиллой Бенли и исполнительным директором союза Озгюром Обалы.

Было отмечено, что достигнута договоренность о совместном обсуждении "дорожной карты" и устава Страхового объединения тюркского мира на Международной страховой выставке, которая состоится в марте 2023 года в Анталье.

На встрече обсуждались текущее состояние отношений сотрудничества между страховыми ассоциациями двух стран и новые направления сотрудничества.

Исполнительный директор АСА Эльмар Мирсалаев проинформировал о текущем состоянии местного страхового рынка, динамике развития сектора и реализуемых проектах.

В свою очередь председатель Страхового союза Турции Атилла Бенли рассказал о нововведениях, реализуемых в страховом секторе Турции, высоко оценил развитие страхового рынка Азербайджана.

Отметим, что Страховое объединение тюркского мира было основано в мае 2022 года при участии организаций страховщиков Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана.