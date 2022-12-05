https://news.day.az/economy/1516794.html В результате реформ в Нахчыване ожидается рост доходов бюджета - Самир Шарифов
В результате реформ в Нахчыване ожидается рост доходов бюджета - Самир Шарифов
Есть ожидания по увеличению средств, поступающих в государственный бюджет, в результате реформ, проведенных в Нахчыване.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
"Об этом будет предоставлена более подробная информация", - сказал он.
Отметим, что 28 ноября был упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет и создано Главное управление.
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