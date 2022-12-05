Самир Шарифов об индексации пенсий в Азербайджане

Чтобы снизить влияние инфляции на население, пенсии будут проиндексированы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, речь идет о не менее чем 15-процентной индексации.

"Пенсии будут проиндексированы, чтобы снизить влияние инфляции на население. Данная индексация требует значительных финансовых средств", - сказал Шарифов.