https://news.day.az/economy/1516810.html Самир Шарифов об индексации пенсий в Азербайджане
Самир Шарифов об индексации пенсий в Азербайджане
Чтобы снизить влияние инфляции на население, пенсии будут проиндексированы.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По его словам, речь идет о не менее чем 15-процентной индексации.
"Пенсии будут проиндексированы, чтобы снизить влияние инфляции на население. Данная индексация требует значительных финансовых средств", - сказал Шарифов.
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