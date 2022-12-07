https://news.day.az/economy/1517407.html Микаил Джаббаров назвал сумму льготных кредитов в Азербайджане в аграрной сфере
Микаил Джаббаров назвал сумму льготных кредитов в Азербайджане в аграрной сфере
Фонд развития предпринимательства Азербайджана продолжает поддерживать проекты, способствующие развитию сельскохозяйственной отрасли.
Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"На сегодня Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил льготных кредитов на сумму около 70 миллионов манатов 73 проектам в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Так, в 2019 году на проект по производству и упаковке меда и продуктов пчеловодства ООО "Apiaz" был предоставлен льготный кредит в размере 120 тысяч манатов", - говорится в публикации
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