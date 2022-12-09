Утвержден бюджет госфонда соцзащиты Азербайджана на 2023 г.

Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" обсужден в третьем чтении и утвержден на проводимом сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту, общие расходы фонда на следующий год прогнозируются в размере 6 миллиардов 263,97 миллиона манатов.

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