https://news.day.az/economy/1518002.html Утвержден бюджет госфонда соцзащиты Азербайджана на 2023 г.
Утвержден бюджет госфонда соцзащиты Азербайджана на 2023 г.
Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" обсужден в третьем чтении и утвержден на проводимом сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, согласно законопроекту, общие расходы фонда на следующий год прогнозируются в размере 6 миллиардов 263,97 миллиона манатов.
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