https://news.day.az/economy/1518020.html Расплачиваться безналом в Азербайджане стало еще выгоднее
Расплачиваться безналом в Азербайджане стало еще выгоднее
В Азербайджане увеличена сумма возврата НДС по безналичным операциям.
Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно проекту, с целью стимулирования безналичных операций предложено снизить возврат НДС во время операций наличными с 10 до 5 процентов, и повысить его с 15 до 17,5 процента во время безналичных операций .
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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