Расплачиваться безналом в Азербайджане стало еще выгоднее

В Азербайджане увеличена сумма возврата НДС по безналичным операциям.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, с целью стимулирования безналичных операций предложено снизить возврат НДС во время операций наличными с 10 до 5 процентов, и повысить его с 15 до 17,5 процента во время безналичных операций .

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.