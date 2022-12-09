На азербайджано-грузинской границе построят таможенный пост

На азербайджано-грузинской границе построят новый таможенный пост при поддержке Азиатского банка развития (АБР).

Об этом стало известно в ходе встречи замглавы Службы доходов министерства финансов Грузии Владимира Хундадзе с международным экспертом АБР Радомиром Джуричем, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на пресс-службу Службы доходов.

В ходе встречи было объявлено, что Азиатский банк развития в настоящее время работает над концепцией нового таможенного пункта пропуска на границе Грузии и Азербайджана.

Стороны обсудили технические вопросы, связанные со строительством пункта пропуска, и рассмотрели планы на будущее. Джурич представил участникам презентацию об условиях обустройства и надлежащего функционирования объекта.

Отметим, что встреча состоялась с участием представителей пограничной полиции Грузии, министерства экономики и устойчивого развития Грузии, Департамента патрульной полиции министерства внутренних дел, Агентства наземного транспорта и Департамента автомобильных дорог Грузии.