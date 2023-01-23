bp начала бурение новой разведочной скважины на "Шах Дениз", передает в понедельник Day.Az со ссылкой на компанию.

"bp объявила сегодня о бурении новой разведочной скважины (SDX-8) на контрактной территории в рамках соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на перспективной площади "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Скважина бурится с помощью полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева, которая в декабре 2022 года была перемещена на территорию скважины SDX-8 на восточном фланге месторождения "Шах Дениз". Планируется бурение скважины общей глубиной около 7000 метров", - говорится в сообщении bp.

Как отмечается, бурение скважины займет примерно один год, и в рамках дальнейшей тестовой программы может быть принято решение об увеличении продолжительности бурения скважины для оценки результатов.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики Азербайджана, по итогам 2022 года на месторождении "Шах Дениз" было добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа.

Доказанные запасы "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое участие в проекте "Шах Дениз" выглядит следующим образом: bp (оператор) - 29,99 процента, ЛУКОЙЛ - 19,99 процента, TPAO - 19 процентов, SOCAR - 14,35 процента, NICO - 10 процентов и SGC - 6,67 процента.