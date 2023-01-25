Исполнение обязанностей гендиректора "Азтелеком" временно возложено на Эльчина Ниязова

Исполнение обязанностей генерального директора ООО "Азтелеком" временно возложено на Эльчина Ниязова.

Как сообщили в среду Day.Az в ООО "Азтелеком", генеральный директор ООО "Азтелеком" Клаус Мюллер покинул пост по собственному желанию. За время его руководства ООО "Азтелеком" были начаты важные проекты по обновлению технической и IT-инфраструктуры, расширению широкополосного доступа в интернет. Наиболее значимым из этих проектов стало создание фибер-оптической сети для большого числа домашних хозяйств в различных частях страны, включая отдаленные регионы.

Также результатом реформ корпоративного управления, проведенных под руководством Клауса Мюллера, является то, что компания успешно прошла сложный процесс правовой экспертизы оценки Европейского банка реконструкции и развития и 22 декабря прошлого года получила от ЕБРР кредит на сумму 85 миллионов манатов без госгарантии.

Отметим, что Эльчин Ниязов, обладая обширным опытом в области развития бизнеса, долгие годы занимал руководящие должности в различных государственных и частных компаниях. Он получил степень бакалавра и магистра по специальности "Финансы и кредит" в Азербайджанском государственном экономическом университете. Является одним из финалистов первого конкурса Yüksəliş.