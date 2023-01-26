bp о ходе реализации проекта солнечной электростанции в Джебраиле

По завершении согласования технической и коммерческой рамок проекта строительства солнечной электростанции bp в Джабраиле в течение этого года, мы сможем говорить об инвестиционном решении.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг, отвечая на вопрос Trend, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

"Как вы знаете, в предыдущие годы мы подписали соглашение. Работы по проекту продолжаются. Можно сказать, что уже завершено согласование технических и коммерческих параметров. Территория очищается от мин. После завершения согласования технической и коммерческой рамок проекта в течение этого года мы сможем говорить об инвестиционном решении", - сказал он.

Новость обновляется