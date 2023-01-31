Продолжается реконструкция дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

Продолжается реконструкция участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала, имеющей особое значение для комфортного передвижения населения и являющейся кратчайшим путем, соединяющим столицу с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, с реализацией данного проекта протяженность дороги в результате реконструкции сократится на 9,7 километра и составит 76,8 километра. Существующая двухполосная дорога будет расширена и будет состоять из четырех полос движения.

В рамках проекта реконструкции дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала первый 14-километровый участок считается геологически более сложным и наиболее подверженным оползням. В связи с этим на четырех участках дороги ведется строительство подпорных стен, дренажных систем общей протяженностью четыре километра и выполнение других инженерных работ.

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