ACWA Power и Азербайджан будут совместно развивать системы хранения энергии

Министерство энергетики Азербайджана и компания "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия подписали "Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджанской Республике", передает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Документ был подписан в Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что с сегодняшнего дня партнерство с компанией "ACWA Power" расширяется проектами по созданию ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и впервые в Азербайджане систем хранения энергии.

"Эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики по развитию Азербайджана как страны "зеленого роста" и поставщика "зеленой энергии". Наша совместная деятельность с "ACWA Power" важна не только для обеспечения новых мощностей для планируемого коридора зеленой энергии от Каспия до Европы, но и для сокращения выбросов углерода, ускорения энергетического перехода", - добавил он.

Следует отметить, что в настоящее время с компанией "ACWA Power" ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.