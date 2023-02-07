https://news.day.az/economy/1535727.html ЕБРР в 2022 инвестировал в девять проектов в Азербайджане – Камола Махмудова
ЕБРР в 2022 инвестировал в девять проектов в Азербайджане – Камола Махмудова
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2022 году инвестировал 86 миллионов евро в девять проектов в Азербайджане.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сказала глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова в ходе открытия проекта "IT Hub Azerbaijan".
"71 процент инвестиций нацелен на развитие "зеленой" экономики страны, ВИЭ, создание устойчивой инфраструктуры, а также сектор телекоммуникаций, СМИ и технологий", - сказала она.
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