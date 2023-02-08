https://news.day.az/economy/1536299.html В Азербайджане до конца года освобожден от ввозной таможенной пошлины ряд товаров
В Азербайджане до конца года освобожден от ввозной таможенной пошлины ряд товаров
Семена ряда растений, хлебобулочные изделия, корма для животных, кормовые добавки, удобрения освобождены от таможенной пошлины.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
Согласно информации, постановлением №40 Кабинета министров от 7 февраля 2023 года семена ряда растений, хлебобулочные изделия, корма для животных, кормовые добавки, удобрения в соответствии с кодами внешнеэкономической деятельности освобождены от ввозной таможенной пошлины до конца 2023 года.
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