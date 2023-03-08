Объем товарооборота между Азербайджаном и Латвией значительно возрос

В 2022 году объем товарооборота между Азербайджаном и Латвией вырос на более чем 70 процентов и составил 46 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду глава Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPOMO) Юсиф Абдуллаев в ходе "круглого стола" с участием представителей бизнес-кругов Латвии и Азербайджана в Баку.

"Экспорт в Латвию вырос почти трехкратно и составил 28 миллионов долларов. Почти 98 процентов нашего экспорта в Латвию пришлось на долю ненефтяного сектора, что означает, что Латвия является самой важной страной в северо-восточной Европе с точки зрения импорта ненефтяной продукции", - сказал он.

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