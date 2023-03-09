Официальный курс маната к мировым валютам на 9 марта
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 9 марта 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7938 маната соответственно, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7938

1 австралийский доллар

AUD

1,1236

1 аргентинский песо

ARS

0,0085

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3306

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0914

100 южнокорейских вон

KRW

0,1288

1 чешская крона

CZK

0,0760

100 чилийских песо

CLP

0,2117

1 китайский юань

CNY

0,244

1 датская крона

DKK

0,2411

1 грузинский лари

GEL

0,6565

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0154

100 индонезийских рупий

IDR

0,011

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1585

1 швейцарский франк

CHF

1,8081

1 израильский шекель

ILS

0,4722

1 канадский доллар

CAD

1,2317

1 кувейтский динар

KWD

5,532

1 казахский тенге

KZT

0,0039

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3759

1 мексиканский песо

MXN

0,0947

1 молдавский лей

MDL

0,0908

1 египетский фунт

EGP

0,0551

1 норвежская крона

NOK

0,1595

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3831

1 российский рубль

RUB

0,0223

1 сингапурский доллар

SGD

1,2557

1 саудовский риал

SAR

0,4528

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2497

1 турецкая лира

TRY

0,0897

1 тайваньский доллар

TWD

0,0552

1 таджикский сомони

TJS

0,1573

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,243

1 новозеландский доллар

NZD

1,0413