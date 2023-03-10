На освобожденных территориях Азербайджана строятся 37 малых ГЭС

На освобожденных территориях Азербайджана ведутся работы по строительству 37 малых гидроэлектростанций общей мощностью 240 мегаватт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава департамента энергетики министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов в пятницу на 62-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

"Сейчас ведутся работы по тестированию семи электростанций и ожидаем их сдачи в эксплуатацию", - сказал он.

По словам Гасанова, в Джебраиле сдана в эксплуатацию подстанция установленной мощностью 69/110 кВт.

"Также быстрыми темпами ведутся работы по строительству трех подстанций мощностью 110 кВт и одной мощностью 330 кВт. Ожидается, что до конца нынешнего года работы по их строительству будут завершены", - сказал он.

Глава департамента также сказал, что в Зангиланском районе на реке Охчучай ведется реконструкция четырех ГЭС установленной мощностью 10,5 мегаватт каждая.

"В Лачинском районе ведется реконструкция трех электростанций. Также в этом районе планируется отремонтировать 19 ГЭС. Уже объявлены соответствующие тендеры", - добавил он.