Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают рост, свидетельствуют данные торгов. Ослабление американской валюты поддерживает стоимость сырьевых товаров, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,42%, до 83,13 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 77,03 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,68%, до 103,87 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

Инвесторы обратили и некоторое внимание на финансовые результаты саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. По итогам прошлого года фирма получила рекордную чистую прибыль на уровне 161,1 миллиарда долларов.

Продолжает влиять на мировые рынки ситуация в банковском секторе США после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB). Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Важным фактором стало и решение властей США с 13 марта предоставить всем вкладчикам обанкротившегося американского банка SVB доступ к их сбережениям.

"Опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики... усилили обеспокоенность по поводу ослабления спроса. Меры регуляторов США по устранению последствий ситуации с SVB дали рынку некоторое облегчение", - сказала агентству Bloomberg рыночный стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана (Charu Chanana).