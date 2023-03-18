Заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли встретился с мэром сербского города Нови-Пазар Нихадом Бишевацем.

Как сообщили Day.Az в министерстве, Самед Баширли проинформировал гостя о благоприятной деловой среде в Азербайджане, широких возможностях для участия в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, а также для развития сотрудничества в сфере промышленности, туризма, в гуманитарной и других областях.

Нихад Бишевац рассказал об экономическом потенциале города Нови-Пазар, отметив, что сербские компании заинтересованы в партнерстве с Азербайджаном.

Стороны обсудили двусторонние торгово-экономические связи, а также возможность участия компаний города Нови-Пазар в реинтеграционных проектах, осуществляемых на азербайджанских территориях, освобожденных от оккупации.