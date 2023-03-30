SOCAR усилила меры безопасности на морских объектах

В связи с ухудшением погоды с сегодняшнего утра и до вечера 1 апреля на морских объектах SOCAR и других предприятиях усилены меры безопасности.

Как сообщили Day.Az в SOCAR, максимально ограничены работы, которые могут представлять опасность в такую погоду на производственных площадках компании.

Напомним, сегодня с дневных часов до второй половины дня 1 апреля скорость ветра усилится до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с и даже до 30-35 м/с в открытом море. Высота волн составит 2-4 метра, временами до 5,5-7,5 метра.