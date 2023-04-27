https://news.day.az/economy/1559308.html Названы планируемые сроки завершения строительства дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала
Названы планируемые сроки завершения строительства дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала
Работы на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала завершены на 31 процент, строительство дороги планируется завершить к 2025 году.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Камран Азизов.
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