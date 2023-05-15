Источник: Агентство международной информации Trend

В Азербайджане идет подготовка пилотных проектов по производству водорода.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, передает Day.Az.

"При поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) завершен анализ оценки водородного потенциала Азербайджана компанией Advision. Отчет содержит очень положительные оценки. Кроме того, государственная нефтяная компания SOCAR также проводит исследования в этой области. Есть четыре варианта экспорта водорода из Азербайджана. Во-первых, мы можем экспортировать смесь природного газа и водорода по Южному газовому коридору. Во-вторых, можно построить отдельный трубопровод для экспорта водорода. В-третьих, можно экспортировать "зеленую" энергию, а электролизеры можно устанавливать ближе к потребителям. В-четвертых, можно производить и экспортировать другие продукты, такие как аммиак. В настоящее время ведется работа по подготовке пилотных проектов по водороду", - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что на сегодня реализуются три пилотных проекта в сфере альтернативной энергетики.

"Один из них - комплексный проект, реализуемый совместно с bp. Хотя совместные проекты с Masdar и ACWA Power схожи, наш проект с bp имеет свои особенности. Итак, этот комплексный проект включает в себя цели, связанные с декарбонизацией. bp реализует этот проект на территориях, освобожденных от оккупации. Агентство Азербайджанской Республики по разминированию уже полностью расчистило от мин территорию, на которой будет реализован проект строительства солнечной электростанции "Шафаг" компании bp. В рамках проекта начато решение вопросов промышленного масштаба. bp начала геотехнические исследования по проекту. Здесь следует провести достаточно глубокие исследования и измерительные работы. Мы уже начали работу на земле в рамках проекта. Процесс продолжается по графику", - добавил Абдуллаев.

По его словам, переговоры по основным параметрам контрактов, которые будут подписаны, уже начаты.

"Должно быть подписано большое количество контрактов, необходимо определить условия. Это довольно сложные контракты, основанные исключительно на правовой системе и правовой базе Азербайджана. Эти контракты существенно отличаются от соглашений о разделе продукции, которые подписываются в нефтегазовой сфере. В отличие от соглашений о долевом участии, эти соглашения не получают в Милли Меджлисе статуса закона. Действующие у нас законы, сформированная инвестиционная среда создают условия для вложения сотен миллионов инвестиций. Это самое большое преимущество данных проектов перед другими нашими проектами. Эти проекты наглядно показывают, что наша законодательная система создает прозрачные условия для инвесторов", - сказал Абдуллаев.

Он добавил, что работы по проекту Гарадагской солнечной электростанции с компанией Masdar успешно продолжаются.

"Работы уже вошли в завершающую фазу. Электростанцию планируется ввести в эксплуатацию до конца года. В рамках проекта завершено строительство дорог, ограждены километры территории, выровнена площадка для размещения солнечных батарей. Строительство подстанции идет полным ходом. На площадку постепенно привозят изготовленные солнечные батареи. Количество панелей, которые будут установлены здесь в рамках проекта, составляет более 500 000 единиц. Площадь земельного участка, выделенного под проект, составляет 550 га. Прямые договоры с компанией Masdar уже подписаны", - сказал Абдуллаев.

Что касается проекта Хызы-Абшеронской ветряной электростанции, реализуемого совместно с ACWA Power, то, по его словам, недавно представители компании, занимающейся строительными работами, осмотрели строительную площадку.

"Мобилизационная работа уже началась. Надеюсь, что мы станем свидетелями быстрого продвижения работ и по этому проекту", - сказал он.

Абдуллаев подчеркнул, что наряду с пилотными проектами, имеются контракты на реализацию проектов мощностью 25 гигаватт.

"Электричества, которое будет производиться в рамках этих проектов, слишком много для азербайджанского рынка. Эта энергия должна быть либо преобразована в водород или другие формы, способствующие обезуглероживанию, либо экспортирована. В настоящее время рассматриваются два маршрута для экспорта. Один из них предполагает передачу электроэнергии по кабелю по дну Черного моря. Уже состоялось второе заседание четырехстороннего руководящего комитета по проекту. Секретариатом этого комитета является Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики. Работа над проектом идет очень быстро, планируется привлечение консалтинговой компании. Подготовка технического задания находится на завершающей стадии. После этого будет привлечена консалтинговая компания. Тендер планируется объявить в течение этого года", - пояснил он.

По словам Абдуллаева, другой маршрут предусматривает экспорт в Турцию и на европейские рынки через освобожденные от оккупации районы и Нахчыван по Зангезурскому коридору.

"Турция сама по себе является очень большим и привлекательным рынком в этой области. Следует отметить, что Нахчыван обладает огромным потенциалом, особенно в сфере солнечной энергетики. Многие компании заинтересованы в производстве здесь энергии для реализации на турецком рынке. В этом направлении ведется очень серьезная работа. В Нахчыване создана рабочая группа по реализации проектов в сфере альтернативной энергетики, и мы представили этой рабочей группе свои предложения. В основном речь идет о производстве солнечной энергии, но есть потенциал и для энергии ветра. Поэтому целесообразнее строить гибридные станции. Учитывая растущий спрос на хранилища в Нахчыване, некоторые компании также предлагают строительство специальных хранилищ. В целом одним из важнейших вопросов в энергосистеме Азербайджана является формирование систем хранения. Эти работы планируется вести в Нахчыване, так как энергосистема здесь компактна и Нахчыван географически близок к энергетическому рынку Турции", - добавил он.

Говоря о работе по созданию "зеленых" зон в освобожденных от оккупации районах, Абдуллаев сказал, что согласно этой концепции потребляемая в этих районах электроэнергия будет генерироваться только из возобновляемых источников энергии.

"К ним относятся гидроэлектростанции "Худаферин" и "Гыз галасы", большой гидроэнергетический потенциал местных рек, 10 гигаватт солнечного и ветрового потенциала. Здесь реализуются определенные проекты, связанные с биоэнергетикой. Все районные центры будут газифицированы, и работа в этом направлении ведется. Солнечные панели мощностью 3 киловатта будут установлены на крыше каждого дома в селах, которые будут построены и отстроены на освобожденных территориях. В связи с этим подготовлены нормативно-технические документы, и Госкомитет по градостроительству и архитектуре полностью контролирует этот процесс на этапе проектирования. При этом МЧС также поддерживает этап экспертизы. Здесь будут использоваться совершенно другие технологии. Будут применяться технологии для производства тепловой энергии. Установка солнечных энергетических панелей на крышах однозначно касается всех проектируемых общественных зданий", - сказал он.

Абдуллаев также коснулся вопроса проведения аукционов по проектам альтернативной энергетики.

"Проведение аукционов, связанных с проектами альтернативной энергетики, отражено в законе "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии". Требуется принятие подзаконных актов к этому закону. Это также включает в себя правила выбора производителя электроэнергии. Эти правила прошли все процессы согласования, их формирование находится на завершающей стадии. Я надеюсь, что эти правила будут утверждены в ближайшее время. Кроме того, должна быть определена территория, где будет проходить аукцион. Вся процедура согласования по объявлению выбранной территории зоной возобновляемых источников энергии завершена, и решение по этому поводу ожидается в ближайшее время. Здесь речь идет о сотни гектаров земли, где будут проведены аукционы. Почва на этой территории должна быть непригодной для земледелия. Должны быть соблюдены все экологические нормы. Европейский банк реконструкции и развития поддерживает нас в проведении аукционов. Также готовы проекты договоров, которые будут подписаны с инвесторами. Мы готовы объявить аукционы. Мы надеемся, что аукционы будут объявлены до начала второго полугодия", - сказал он.