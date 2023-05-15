Нестабильная погода не повлияет на производительность в аграрной сфере

Непогода, наблюдающаяся в течение мая, не повлияет на производительность в аграрной сфере по республике.

Об этом сказал в понедельник Day.Az начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов.

"Ущерб, нанесенный хозяйствам в течение мая непогодой, не в той степени, в какой это могло бы повлиять на производство сельскохозяйственной продукции по республике, на общую урожайность", - сказал он.

Гусейнов отметил, что в Фонд аграрного страхования поступают обращения от фермеров, застраховавших свои фермы.

По его словам, за последние четыре дня в Фонд поступило 12 обращений от фермеров.

"Небольшое количество обращений указывает на то, что текущие погодные условия не повлияют на общую производительность в сельхозсфере", - добавил Гусейнов.