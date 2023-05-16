https://news.day.az/economy/1564689.html ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вновь прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана в 2023 году на 2,5%.
Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете ЕБРР.
Банк также не изменил свой прогноз экономического роста на 2024 год на уровне 2,7%. Другими словами, ЕБРР не внес каких-либо изменений в прогноз на февраль этого года.
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