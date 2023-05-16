ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вновь прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана в 2023 году на 2,5%.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете ЕБРР.

Банк также не изменил свой прогноз экономического роста на 2024 год на уровне 2,7%. Другими словами, ЕБРР не внес каких-либо изменений в прогноз на февраль этого года.