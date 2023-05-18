SOCAR и Узбекнефтегаз обсудили создание совместного предприятия

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и государственная компания "Узбекнефтегаз" обсудили создание совместного предприятия по торговле газом, сообщает Day.Az со ссылкой на "Узбекнефтегаз".

Этот вопрос обсуждался на встрече руководства "Узбекнефтегаза" с делегацией во главе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом.

Особый интерес был проявлен к созданию совместного предприятия "SOCAR Trading".

Стороны также обсудили проект модернизации Бухарского НПЗ, совместную разработку месторождений как на территории Узбекистана, так и Азербайджана.

В то же время руководство SOCAR выразило готовность компании стать оператором энергетических проектов в Узбекистане.

Ранее в этом году председатель правления компании "Узбекнефтегаз" Баходир Сиддиков сообщил Trend, что создание совместного предприятия поднимет сотрудничество на принципиально новый уровень.

"Мы знаем об очень успешном опыте SOCAR Trading. Я верю, что в ближайшем будущем мы увидим такие серьезные этапы", - добавил Сиддиков.