SOCAR и Узбекнефтегаз обсудили создание совместного предприятия
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и государственная компания "Узбекнефтегаз" обсудили создание совместного предприятия по торговле газом, сообщает Day.Az со ссылкой на "Узбекнефтегаз".
Этот вопрос обсуждался на встрече руководства "Узбекнефтегаза" с делегацией во главе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом.
Особый интерес был проявлен к созданию совместного предприятия "SOCAR Trading".
Стороны также обсудили проект модернизации Бухарского НПЗ, совместную разработку месторождений как на территории Узбекистана, так и Азербайджана.
В то же время руководство SOCAR выразило готовность компании стать оператором энергетических проектов в Узбекистане.
Ранее в этом году председатель правления компании "Узбекнефтегаз" Баходир Сиддиков сообщил Trend, что создание совместного предприятия поднимет сотрудничество на принципиально новый уровень.
"Мы знаем об очень успешном опыте SOCAR Trading. Я верю, что в ближайшем будущем мы увидим такие серьезные этапы", - добавил Сиддиков.
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