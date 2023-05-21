Подсчитана выгода бизнеса от использования ИИ

В ближайшие десять лет искусственный интеллект (ИИ) поможет крупнейшим компаниям из индекса S&P 500 увеличить свою прибыль не менее чем на 30 процентов. Об этом в интервью CNBC заявил старший специалист по стратегии Goldman Sachs Group Бен Снайдер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На прибыль бизнеса повлияет увеличение производительности за счет внедрения ИИ. Она будет расти на 1,5 процента в год и принесет непосредственную выгоду представителям сектора технологий, подсчитал аналитик. Также Снайдер добавил, что во время технологического бума в 1999 или 2000 году было очень трудно представить, как Facebook или Uber изменят наш образ жизни.

S&P 500 - фондовый индекс, составляемый фирмой Standard & Poor's. Он учитывает 500 публичных компаний, которые торгуются на фондовых биржах США и имеют наибольшую капитализацию.