https://news.day.az/economy/1566908.html Азербайджанские компании начали экспорт хлопкового волокна в Туркменистан - ФОТО
Азербайджанские компании начали экспорт хлопкового волокна в Туркменистан - ФОТО
Азербайджанские компании начали экспортировать хлопковое волокно в Туркменистан, сообщает Day.Az во вторник.
По данным Агентства по развитию экономических зон Азербайджана, экспорт начали осуществлять действующие в Азербайджане производители хлопка - "MKT İK", "Azərpambıq" и "P-Agro".
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