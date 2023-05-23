Азербайджанские компании начали экспорт хлопкового волокна в Туркменистан
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Азербайджанские компании начали экспортировать хлопковое волокно в Туркменистан, сообщает Day.Az во вторник.

По данным Агентства по развитию экономических зон Азербайджана, экспорт начали осуществлять действующие в Азербайджане производители хлопка - "MKT İK", "Azərpambıq" и "P-Agro".

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