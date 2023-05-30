Крупнейшая компания Азербайджана, Prime Accessories, занимающаяся продажей всемирно известных брендов наручных часов, таких как Romanson, Timex, Zeppelin, Citizen, Daniel Klein, Casio, серебряных украшений и изделий из натуральной кожи: кошельки, сумки, ремни и т. д., продолжает радовать своих клиентов.

На этот раз впервые в Азербайджане компания "Prime Accessories" запустила акцию мотивационного характера "Oxu Qazan". Главная цель этой акции, посвященной 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, - показать студентам, насколько их ценит общество.

"Образование - важная часть жизни, деятельности каждого государства, страны, общества. Общество не может развиваться без образования", - говорил Гейдар Алиев.

Опираясь на эти слова великого лидера Гейдара Алиева, мы думаем, что с помощью акции "Oxu Qazan" мы, как семья "Prime", окажем влияние на повышение интереса студентов к образованию.

Согласно акции, студенты, получившие президентскую стипендию на вступительных экзаменах в 2023/2024 учебном году, будут награждены подарками от компании. Подарки будут торжественно вручены 23 сентября 2023 года.

Условия очень просты:

1. Хорошо подготовиться к экзаменам

2. Набрать высокие баллы на экзамене и стать президентским стипендиатом.

Правила:

Студенты, имена которых будут в списке получателей президентской стипендии, на сайте president.az, могут обратиться в любой филиал "Prime Accessories" со своим удостоверением личности и зарегистрироваться.