Хорошая новость для студентов от ”Prime Accessories"! (R)
Крупнейшая компания Азербайджана, Prime Accessories, занимающаяся продажей всемирно известных брендов наручных часов, таких как Romanson, Timex, Zeppelin, Citizen, Daniel Klein, Casio, серебряных украшений и изделий из натуральной кожи: кошельки, сумки, ремни и т. д., продолжает радовать своих клиентов.
На этот раз впервые в Азербайджане компания "Prime Accessories" запустила акцию мотивационного характера "Oxu Qazan". Главная цель этой акции, посвященной 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, - показать студентам, насколько их ценит общество.
"Образование - важная часть жизни, деятельности каждого государства, страны, общества. Общество не может развиваться без образования", - говорил Гейдар Алиев.
Опираясь на эти слова великого лидера Гейдара Алиева, мы думаем, что с помощью акции "Oxu Qazan" мы, как семья "Prime", окажем влияние на повышение интереса студентов к образованию.
Согласно акции, студенты, получившие президентскую стипендию на вступительных экзаменах в 2023/2024 учебном году, будут награждены подарками от компании. Подарки будут торжественно вручены 23 сентября 2023 года.
Условия очень просты:
1. Хорошо подготовиться к экзаменам
2. Набрать высокие баллы на экзамене и стать президентским стипендиатом.
Правила:
Студенты, имена которых будут в списке получателей президентской стипендии, на сайте president.az, могут обратиться в любой филиал "Prime Accessories" со своим удостоверением личности и зарегистрироваться.
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