Ставшую причиной роста цен на газ в Европе утечку остановили

Утечка на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest, принадлежащем крупнейшей норвежской нефтегазовой компании Equinor, остановлена. Об этом со ссылкой на сообщение производителя пишет ТАСС, передает Day.Az.

Специалисты компании справились с проблемой, в настоящее время идет нормализация ситуации. Однако сколько времени потребуется на возобновление производства, не уточняется. Причиной аварии стала неисправность клапана в одном из контуров охлаждающей установки предприятия.

Сообщения о проблеме на Hammerfest стали причиной резкого роста цен на газ в Европе. В моменте они поднимались на 10 процентов, превышая уровень 300 долларов за тысячу кубометров. К концу дня, когда стало понятно, что проблема не столь серьезна, котировки практически вернулись на уровень начала торгов.

Этот СПГ-завод отвечает за пять процентов экспорта природного газа из Норвегии. В течение года он способен обеспечить поставки 6,5 миллиарда кубометров природного газа.

В прошлом году авария на крупном американском СПГ-заводе Freeport стала одной из причин резкого роста стоимости топлива в мире. Сроки возобновления работы на предприятии многократно переносились, так что начать производство удалось только в феврале.