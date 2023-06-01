Азербайджан и Чехия укрепляют торгово-экономические отношения

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром промышленности и торговли Чешской Республики Юзефом Сикелой.

Азербайджанский министр поделился информацией об этом на своей странице в Twitter, сообщает в четверг Day.Az.

Было отмечено, что на встрече были определены широкие возможности для расширения сотрудничества в областях инвестиций, промышленности, транспортно-логистической сфере и туризме.

"В рамках встречи мы обсудили перспективы укрепления торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Чехией", - говорится в публикации.