https://news.day.az/economy/1569863.html Парламент Азербайджана обсуждает обновленный бюджет на 2023 год
Парламент Азербайджана обсуждает обновленный бюджет на 2023 год
На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике обсуждаются изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
Как сообщает Day.Az, в заседании участвуют министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев и другие официальные лица.
Отметим, что доходы пересмотренного государственного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 33779,5 млн манатов, что на 3005,5 млн манатов, или на 9,8 процента больше утвержденного показателя.
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