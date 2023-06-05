Председатель ЦБ Азербайджана о закрытии банков

Финансовый сектор находится под постоянным контролем. Одни банки функционируют нормально, а деятельность некоторых проблематична и это может нанести ущерб всему финансовому сектору.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, выступая на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Я бы не хотел закрытия банков. В банках, имеющих большие проблемы, должны быть своевременно проведены соответствующие работы. Если эти работы в банках не проведены или же не принесли пользы, то они должны быть закрыты. Финансовый сектор находится в центре реального сектора экономики, проблемы там повлияют на всю экономику", - сказал он.