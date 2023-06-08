https://news.day.az/economy/1571765.html С запуском TAP Азербайджан стал одним из основных поставщиков газа в Италию
С запуском TAP Азербайджан стал одним из основных поставщиков газа в Италию
С запуском TAP, который является частью Южного газового коридора, Азербайджан стал одним из основных поставщиков природного газа в Италию.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.
"Южный газовый коридор, который стал гарантом энергетической безопасности Европы, также является основной составляющей наших отношений с Италией", - сказал он.
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